Rektorka Halászová: Model po vzore svetových univerzít

SPU vysiela verejnosti signál, že jej záleží aj na športe.

Hlavným oporným bodom účasti nitrianskych basketbalistov v extralige je dominantná podpora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, na čom má najväčšiu zásluhu rektorka Klaudia Halászová. V rozhovore prezradila viac.

Basketbalová extraliga sa v Nitre v minulosti hrala, teraz je to však iná éra, na iných základoch. Prečo ste do tohto projektu išli a čo od neho očakávate?

Akademický šport má na našej univerzite dlhoročnú tradíciu a basketbal vždy patril k základným pilierom bohatého športového portfólia našej univerzity. Športové kolektívy sa centralizovali pod Združenie športových klubov a postupne prechádzajú plne na univerzitnú pôdu. Chceme oživiť bohatú tradíciu úspešných športov a vytvoriť zázemie pre študujúcich športovcov na čo najvyššej úrovni. Tým, že basketbalový tím dva roky po sebe vyhral prvú ligu, v minulom roku bola baráž a tento rok priamy postup, je potrebné využiť existujúcu situáciu, hlavne personálne hráčske možnosti na konfrontovanie sa v najvyššej súťaži na Slovensku. V tíme máme tri generácie basketbalistov. Máme hráčov, ktorí hrali v slovenskej reprezentácii, ale otvorili sme priestor aj novým talentom a tí skúsenejší sa v tíme stretávajú s novými študentmi, ktorí k nám prišli študovať práve aj kvôli basketbalu. Očakávame, že vrátime basketbal do mesta Nitry aj na našu univerzitu, kde vždy patril medzi vrcholové športy.

Prečo ste si zvolili práve basketbal ako šport, na ktorý sa viac sústredíte?

Určite boli dôležitým momentom aj spomínané dve víťazstvá v prvej lige, no v basketbale sme sa angažovali aj v minulosti, keď sa ešte liga hrávala v mestskej hale v Nitre. Mojou podmienkou bolo, aby sa hralo na pôde univerzity. Naša hala spĺňa potrebné parametre, teraz máme basketbalistov doma pod našou strechou a je to čisto univerzitný klub. Samozrejme, budeme mať aj sponzorov a priateľov univerzity, ktorí nám pomôžu finančne zabezpečiť všetko tak, aby sme tento ročník zvládli.

Inšpirovali ste sa nejakým modelom riadenia klubu? Našli ste dostatok ochotných ľudí?

Všetky športy sme scentralizovali pod Združenie športových klubov Slávia SPU Nitra a združenie koordinuje a riadi Centrum univerzitného športu. Je to logické prepojenie. Model riadenia telesnej výchovy a športu je podobný svetovým univerzitám, my tento model napĺňame. Pre študentov máme možnosti ubytovania, máme vlastnú halu, vlastnú regeneráciu, čoskoro otvoríme zrekonštruovaný bazén, ktorý bude najlepším bazénom v Nitre. Musím povedať, že máme dostatok ochotných a zanietených ľudí, ktorí sa nám hlásia ako dobrovoľníci, sú medzi nimi aj ľudia, čo sa v minulosti zaoberali basketbalom. Som rada, že sa nám podarilo skoncentrovať športy na univerzite do jedného veľkého celku. Našou snahou je pritiahnuť mladých ľudí k športu. S Centrom univerzitného športu máme veľké plány a po už ukončenej rekonštrukcii bazéna plánujeme pristúpiť aj ku komplexnej rekonštrukcii celej budovy – od posilňovne, haly, sauny a celého zázemia až po vonkajší areál, kde pripravujeme športovú zelenú infraštruktúru pre študentov. Na extraligových súťažiach chceme postaviť koncept ďalších investícií do športu na univerzite.

Chcete týmto projektom vyslať určitý signál verejnosti?

Áno, chceme vyslať verejnosti signál, že univerzita má aj tretí rozmer, to znamená, že okrem kvalitného vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje aj rôznym kultúrnym a športovým aktivitám. Môžem spomenúť napríklad Folklórny súbor Zobor, medzinárodný festival akademických folklórnych súborov Akademická Nitra, alebo množstvo športových aktivít, ktoré sa u nás realizujú prostredníctvom Centra univerzitného športu.

Čo očakávate od basketbalového klubu v najbližšej budúcnosti? S čím budete spokojní na konci sezóny?

Basketbalistom SPU prajem, aby sa im darilo. Úspech je v ich rukách. Sme vďační za to, že sa náš klub dostal do extraligy a nebola by žiadna tragédia, ani keby sa im nedarilo, no ja verím, že to bude vydarená sezóna. Už podľa prípravných zápasov vidíme, že máme dobre vyskladanú partiu.