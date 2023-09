Volebný kompas má len dve svetové strany. Prečo voliť práve Demokratov?

Idú voľby priatelia! Pôjde o rozprávkový boj dobra a zla alebo sa na nás chystá len obyčajná prekáračka, ktorej výsledok v praxi nepostrehneme?

Úsilie vtesnať rozhodovanie do rámca dvoch (protikladných) možností sa obvykle spája s falošnou dilemou. Je to tak aj pri súčasných voľbách, alebo naopak pôjde o takmer až rozprávkový boj dobra a zla, slušnosti a skazenosti, či hodnotového správania a obyčajného oportunizmu?

Záleží, ako formulujeme základnú tému parlamentných volieb.

Je ňou zdravotníctvo a s ním spojené dlhé čakacie lehoty na operácie, nedostatok nemocníc a lekárov? Alebo je to zahraničná a bezpečnostná politika? No možno je to úroveň vzdelania a katastrofálna (digitálna) (ne)gramotnosť národa a zakonšpirovanosť Slovákov prevyšujúca aj niektoré krajiny Afriky alebo tiež úroveň právneho štátu a boja proti korupcii. Alebo sú to všetky menované a ešte mnohé ďalšie. Ono je to v zásade úplne jedno. Bez ohľadu na to, ktorú tému volieb vyberieme ako kľúčovú, vychádza mi, že dualizmus dobrého a zlého vonkoncom nie je falošnou dilemou, ale holým faktom.

Posúďte ale sami:

Východná cesta nie je ako Ruská zmrzlina - ani sladká, ani lacná

Na jednej strane je tu Smer s Hlasom, ktorí už svoje schopnosti v zdravotníctve ukázali. Sám sa divím, že nový projekt fakultnej nemocnice nemá niesť meno Paľa Pašku, korunného princa SMERU, s ktorým sa spája niekoľkomiliardový tunel slovenského zdravotníctva. Ak by sme si to prepočítali na cenu Nemocnice Bory, tak Paľo mal ukradnúť týchto nemocníc rovno desať. To je zároveň aj odpoveď na otázku, prečo nie je na lieky, liečbu, platy lekárov, prečo Slovenky a Slováci zomierajú skôr a zbytočne v porovnaní napríklad s Čechmi alebo Rakúšanmi.

Ako hovorieva Blaha, Spasiba. SMER a Hlas ďakuje teroristickému štátu, ktorý vedie otvorenú hybridnú vojnu voči Slovensku a jeho občanom potľapkávajúc po ramene tých, ktorí korumpujú Slovenských občanov s cieľom destabilizovať región. Začínam však od konca. SMER s Hlasom (s výdatnou pomocou SNS) zarezali slovenskú obranyschopnosť už dávno. Napríklad nákupom predražených amerických stíhačiek F-16 alebo živením letu neschopných ruských Migov, údržba a „garážovanie“ ktorých produkovali, ak už nič pre Slovenskú republiku, tak aspoň pre „smerákov“ a Rusov solídnu vatu. Zdecimovaná slovenská armáda sa tak môže poďakovať „sociálnym demokratom“ za kus dobrej roboty.

Prečo je Slovensko odolnosťou voči konšpiráciám a dezinformáciám pod úrovňou štátov ako sú Turecko, či Nigéria? Môže za to jednak úroveň vzdelania a jednak politická kultúra, kde najvýznamnejšími konšpirátormi sú bývalý trojnásobný premiér, jeho dvorný šašo Blaha, kapitán Danko, či náckovia, ktorí vymenili gardistické uniformy za obleky. Skutočne nie je vo svete štandardom, aby ľudia s úrovňou poznateľnosti Roberta Fica a jeho komplicov vzbudzovali u širokej populácie strach, nenávisť a závisť šírením nezmyslov o prevratoch, sprisahaniach narúšajúc sociálny zmier a legitimizujúc použitie násilia, a to ani v situácii, kedy sa daná osoba snaží vyhnúť trestnému stíhaniu. V dôsledku naratívov (predovšetkým) SMERU a Republiky boli zavraždení mladí ľudia a bývalý premiér a jeho rodina sa len náhodou vyhli vrahovi, ktorého prioritou bola poprava tretieho najvyššieho ústavného činiteľa. Je to smutné, ale je to tak. Je to práve náhoda, ktorá nás v mnohých aspektoch dnes delí od Ruska.

Korupcia a právny štát sú osobitnou témou. Napokon, do dnešného dňa bolo právoplatne odsúdených vyše štyridsať nominantov SMERU a Hlasu, ktorí sa spopularizovali napríklad kabelkami za rozsudky, doplácaním k platu šéfa finančnej správy za služby podsvetiu, prepojením podsvetia so silovými rezortami, beztrestnosťou tzv. „Našich ľudí“, či obyčajným, a v porovnaní s vyššie uvedeným vlastne neškodným, rozkrádaním štátu. Zavraždených novinárov netreba bližšie predstavovať, rovnako tak chuťovky ako luxusné spoločníčky na Úrade vlády zabezpečujúce styky predstaviteľov výkonnej moci s talianskou mafiou, či agromafiou (ono sa to celkom nevylučuje).

Nie, toto nie je z Flemingovho románu, toto je politická realita Slovenska za vlády SMERU a Hlasu, ktorá na nás reálne máva spoza volebných plent. Aké je teda riešenie?

Ponuka slušnosti, odbornosti a pokoja

V strane Demokrati berieme problém zdravotníctva nielen vážne, ale ako jediná strana od vzniku samostatnej Slovenskej republiky sme si ako líderku našej volebnej kandidátky zvolili lekárku – primárku a záchranárku Andreu Letanovskú.

Namiesto rozkrádania a nahadzovaniu na smeč finančným skupinám sme si určili jasné priority a riešenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti, medzi ktoré patrí napríklad:

zabezpečenie nedostatkových ambulancií v ohrozených regiónoch

skrátenie čakania na lekárske vyšetrenia a liečbu

zefektívnenie manažmentu nemocníc a zavedenie programu návratu lekárov

Patríme na západ. Aj preto máme v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky jasne nastavený kurz ako pro-európska a pro-atlantická krajina, ktorá je spoľahlivým a silným partnerom pri obrane spoločného priestoru. S uvedeným súvisí modernizácia slovenskej armády, jasná podpora Ukrajiny v oblasti obrany proti protiprávnej ruskej agresii, nulová tolerancia proti vyzvedačskej, záškodníckej alebo inej protištátnej činnosti. Medzi základné programové body zahraničnej a bezpečnostnej politiky patrí napríklad:

Výrazné posilnenie personálnej aj technologickej spôsobilosti Vojenského spravodajstva, a to najmä v oblasti boja proti pôsobeniu cudzích spravodajských služieb na území SR, ako aj v oblasti ochrany demokratického zriadenia a v boji proti extrémizmu

Posilnenie obrany Slovenska cez úzku spoluprácu so spojencami a podpora obrannej spolupráce v rámci NATO a EÚ

Podpora Ukrajiny v boji proti nelegálnej vojenskej agresii Ruska poskytovaním humanitárnej, politickej, diplomatickej, ekonomickej, materiálnej a vojenskej pomoci

Nízka úroveň vzdelanosti, (digitálnej) gramotnosti a informačnej odolnosti Slovenska je alarmujúca. Aj preto vychádzajú Slováci v svetových rebríčkoch ako jeden najzakonšpirovanejších národov. Stále však vieme proti negramotnosti a dezinformáciám bojovať, a to jednak prekopaním vzdelávacieho systému, v rámci ktorého dáme dôraz na tréning kritického myslenia na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, ako aj zabezpečenie modernizácie a aktualizácie právnej úpravy fungovania sociálnych sietí. V bodoch pôjde najmä o:

Podporu vzniku útvarov boja proti hybridným hrozbám a strategickej komunikácie

Presadenie opatrení na podporu rozvoja kritického myslenia vo vzdelávacom procese

Podporu spoločných európskych opatrení na boj s hybridnými hrozbami a dezinformáciami, najmä urýchlené a plnohodnotné uplatnenie európskeho zákona o digitálnych službách ako kľúčového nástroja na boj so šírením dezinformácií

Protikorupčný program a program pre spravodlivosť strany Demokrati bol vyhodnotený prostredníctvom Via Iuris a nadáciou Zastavme korupciu ako s prehľadom najlepší. Je to z dôvodu, že dáva návod a jasné riešenia na problémy v spoločnosti, a to nielen náplasťami, ale robustnou inštitucionálnou infraštruktúrou, ktorá má zabezpečiť etickú, ako aj prevenčnú funkciu. V tejto súvislosti najmä:

Zvýšime platy vyšších súdnych úradníkov a ostatného personálu na súdoch

Zdigitalizujeme justíciu, pričom predpokladáme výhradné používanie elektronického namiesto papierového spisu

Zavedieme reguláciu lobingu

Zmeníme spôsob preukazovania pôvodu majetku

Zasadíme sa o zvýšenie ochrany novinárov a obhajcov ľudských práv

Neviem ako vy, vážené voličky, vážení voliči, ale ja si, a to nielen v porovnaní s vyslovene Ruskou cestou, do ktorej nás vťahujú známi korupčníci, vyberám cestu západnú, cestu spravodlivosti, transparentnosti, ekonomického rastu a prosperity. V prípade, že so mnou zdieľate našu víziu Vás chcem zároveň touto cestou požiadať o Vašu podporu a Váš hlas vo voľbách 30. septembra.

Volám sa Kristián Čechmánek a som kandidát s volebným číslom 27 za stranu Demokrati.

Podrobný program strany Demokrati

Mgr. Kristián Čechmánek, PhD. Vysokoškolský pedagóg, kouč kritického myslenia a expert na boj proti dezinformáciám, člen expertných skupín pre spravodlivosť, vzdelanie a boj proti dezinformáciám a hybridným hrozbám, kandidát za stranu Demokrati s volebným číslom 27.

