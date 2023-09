Pred obchodným centrom sa strieľalo. Vajda hovorí, že útočníci mali aj mačety a obušky

Polícia incident zo štvrtka vyšetruje ako výtržníctvo. K údajnému únosu školáčky sa nevyjadruje.

NITRA. Pred nitrianskym nákupným centrom zazneli výstrely. Skupina Rómov tu napadla troch mužov, skončili v nemocnici.

„Zobrala nás sanitka. Ľudia, ktorí vychádzali z obchodu, normálne výskali od strachu,“ povedal Stanislav Lakatoš, vajda z Močenka.

Utrpel viacero zranení, na hlave má sedem štichov.

Incident sa odohral minulý týždeň vo štvrtok popoludní pred hypermarketom, zasahovala polícia. Zaistila aj nábojnice.

Traja napadnutí netaja, že majú strach. Hovoria, že páchatelia musia byť spravodlivo potrestaní.

„Dôvodom tohto všetkého bolo, že uniesli 14-ročné školopovinné dievča,“ povedal na adresu útočníkov vajda.

Dodal, že Jennifer sa nakoniec po jeho intervencii vrátila domov, k babke. To bolo asi pred tromi týždňami.

Stopy po bitke. (zdroj: mh)

Vajda: Ženy nás oslepili

Vo štvrtok zohrala úlohu náhoda. Vajdovia sedeli pred obchodným centrom, chystali sa vraj na „stretnutie ohľadom volieb“ s nemenovanou politickou stranou. Malo sa konať v hoteli.

„Zbadali nás, že tu sedíme. Skočili domov, pozbierali sa, vrátili sa asi deviati plus tri-štyri ženy, ktoré mali slzné spreje. Chlapi mali mačety, nože, obušky,“ hovorí trojica mužov, ktorí museli byť ošetrení v nemocnici.

„Ich ženy nás oslepili a potom nás bili od hlavy po päty. Aj po nás strieľali, ostrými aj plynovými. Padlo asi päť výstrelov,“ opisuje incident vajda Stanislav.

Ukazuje na Korada, ktorý má monokel pod okom a na tele modriny aj stopy po výstreloch z plynovej pištole: „Je označkovaný, spálený. My sme sa bránili rukami, nohami, ako sa dalo. Ja som mal pri sebe svoju palicu, to je všetko. My sa nebijeme a vajdovci obzvlášť nie.“

Sedem štichov na hlave. (zdroj: mh)

Poslal im video s odkazom