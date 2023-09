Ligisti, príďte sa učiť. Vicemajster pobláznil dedinu, boss hľadel do neba

Skrytý talent roztlieskal historickú návštevu

Horné Saliby včera zachvátil futbalový ošiaľ, šiestoligista hral proti prvoligistovi. Zápas 3. kola Slovnaft Cupu priniesol triumf Dunajskej Stredy 4:0 so 41 strelami. (Zdroj: Pavel Tonkó)

HORNÉ SALIBY. Učitelia, vedúci stavby, právnici či strojári si vezmú dovolenky a v zápase storočia drú proti vicemajstrovi Niké ligy s 12,8-miliónovým kádrom.

Nie je to žartovná poviedka, ale tretie kolo Slovnaft Cupu. Trojtisícovú obec v roku 1957 navštívil vietnamský prezident Ho Či Min – a teraz letela na titulky zas. DAC v Horných Salibách zastavil čas.

Futbal tam robia ako z pohľadnice. Hrajú druhú žiacku ligu a tretiu dorasteneckú, čím sa pýši len šesť iných dedín na celom Slovensku! Áčko zatrúbilo na postup do piatej ligy, spanilo letelo pohárom, vyradilo aj Štúrovo s exreprezentantom Salátom.

Stredajší šláger s gigantom štadióniku nakreslil futbalovú svätožiaru. „Bola to ‚pecka‘! V Horných Salibách sme sa cítili skvele,“ sňal klobúk Christián Herc z Dunajskej Stredy, spolutvorca triumfu 4:0 pred 1 960 divákmi.

Ligisti, príďte sa učiť

„Nech sa páči, vojdite,“ usmial sa pán v oranžovej veste navigujúc šoférov. Hornými Salibami (na skok od Galanty a Šale) sa už hodinu pred výkopom kľukatil hadík áut. Pokojne. Bez trúbenia. Vychystali až päť parkovísk!

Na krk šál so zápasom storočia, do rúk štýlový bulletin a pivo s klobásou zo šiestich (!) bufetov. Ochotní usporiadatelia, rázna „esbéeska“. Bohatá vipka s vínom spod maďarskej Matry. V čestnej lóži úsmevy viceprezidenta SFZ, bossov DAC-u a dokonca bývalého ministra. Našliapaný program so živým spevom hymny hosťujúcich fanúšikov, sériami dymovníc, tombolou, autogramiádou hviezd Dunajskej Stredy a dekorovaním 73 osobností histórie domáceho klubu.

Štadión v Horných Salibách bol plný už hodinu pred zápasom. (zdroj: Pavel Tonkó)

Na útulnom štadióne v susedstve noblesnej kúrie skrátka všetko klapalo.

„Takto organizovaný pohárový duel sme ešte nevideli, a to sme ich už pochodili,“ zhodovali sa slovenskí novinári.

Maďarský Nemzeti Sport s rešpektovaným reportérom Tiborom Duduczom zašiel ešte ďalej: „Do Horných Salíb by mohlo prísť mnoho tímov z Niké ligy, aby sa naučili organizovať zápasy.“

„Nepoznajú nás,“ pousmial sa Peter „Mano“ Tomič, hlásateľská legenda v galantsko-seredskom regióne. Keď slávnostne uviedol, že zápas storočia sleduje 1 960 divákov, rozvíril šuškandy, či ešte aspoň na štvorstovku nezabudol...

Horné Saliby/Tomášikovo v jazde Slovnaft Cupom Predkolo: Topoľníky (6. liga) 2:1. 1. kolo: Veľké Ludince (3. liga) 0:0, 4:3 na p. k. 2. kolo: Štúrovo (5. liga) 1:1, 3:2 na p. k. 3. kolo: Dunajská Streda (1. liga) 0:4.

„Spiderman“ sa predal

„Filip Kaprinai, muž zápasu!“ vyhlásil Tomič a ozval sa blažený aplauz.

Horným Salibám spadol z neba 17-ročný hrdina. Keď sa zranil brankár-jednotka, vytiahli neznámeho dorastenca – a ten píše román ako od Tolkiena. V lige iba raz inkasoval viac než gól a v Slovnaft Cupe vychytal postup na penalty cez favorizované Veľké Ludince i Štúrovo.

