Dvanásť kráľov proti sebe. ZsFZ predstaví nový halový turnaj

V Topoľčanoch sa o zlato pobijú lídri siedmych líg.

Nech je futbal v najväčšom regióne celoročná záležitosť, predsavzal si Peter Kováč pri nástupe do kresla predsedu Západoslovenského futbalového zväzu (január 2022) – a tak sa aj deje.

Vlani medzi sezónami vystrojil mládežníkom Pribina Cup, od januára do marca 38 tímov hralo premiérovú Zimnú ligu HUMMEL a novotu prinesie aj 26. november 2023.

Mestská športová hala v Topoľčanoch dva týždne po konci jesennej časti prichýli priebežných lídrov dvanástich siedmych líg oblastných futbalových zväzov patriacich pod ZsFZ. Na palubovke sa pobijú o titul pomyselného halového kráľa. Azda aspoň trochu rozlúštia dlho známu hádanku, ktorá oblastná súťaž v „západokraji“ je najlepšia.

Ak by sa jesenné siedme ligy skončili predvíkendovými tabuľkami, do Topoľčian by v halovkách pricestovali Komoča (ObFZ Nové Zámky), Cífer (Trnava), Horná Súča (Trenčín), Holice (Dunajská Streda), Váhovce (Galanta), Kameničná (Komárno), Hronské Kľačany (Levice), AC Nitra (Nitra), Podmanín (Považská Bystrica), Skačany (Prievidza), Štefanov (Senica) a „domáca“ Radošina (Topoľčany).