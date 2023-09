Slávne ihrisko v centre Nitry je už roky zatvorené. Mesto má projekt, priestor bude verejný

Pred dvomi rokmi zbúrali starý plot aj tribúnu. Na revitalizáciu nie sú peniaze.

NITRA. Ihrisko za Centrom voľného času Domino, v susedstve Mlynov, zostáva zatvorené. Kedysi sa tu hrávala hádzanárska a hokejbalová liga, no predovšetkým, priestor slúžil deťom.

Bývalé vedenie mesta istý čas zvažovalo, že tam dovolí parkovať úradníkom z neďalekého okresného úradu. Tento zámer našťastie neprešiel.

Zatvorenie ihriska zdôvodňovalo tým, že tribúna má narušenú statiku, no nič s tým roky neurobilo. Dnes je už zbúraná a mesto má v rukách projektovú dokumentáciu na revitalizáciu nielen ihriska, ale aj okolia. Čakalo na ňu vyše 1,5 roka.

Termín realizácie prác nie je známy, teraz sa čaká na vhodnú eurofondovú výzvu.

„Ihrisko nám chýba, nakoľko sme tam organizovali podujatia a voľnočasové aktivity pre deti a mládež,“ povedal Marián Hlavatý, riaditeľ CVČ Domino.

Súčasný stav. (zdroj: mh)

(zdroj: MsÚ Nitra)

Od búrania prešli dva roky

Mesto dalo už v auguste 2021 zbúrať staré oplotenie okolo ihriska za Dominom aj schody od hlavnej cesty, kde kedysi sedávali diváci. Boli v havarijnom stave.

Tribúnu vtedy nechali. Na radnici tvrdili, že jej statika je v poriadku. Do mesiaca sa malo začať s prvou fázou revitalizácie priestoru pri ihrisku, mali tam pribudnúť lavičky a zeleň. Poslanci na to schválili 20-tisíc eur, upravený mal byť priestor od ulíc Chalupkova a Československej armády. To sa nestalo.

Prázdny priestor je dodnes len provizórne oplotený. Preč je však hlavná tribúna, firma ju na objednávku radnice zbúrala koncom roka 2021.

„Dôvodom jej odstránenia bola príprava územia na realizáciu nového projektu,“ povedal hovorca Tomáš Holúbek.

Dodal, že „taktiež bola snaha mesta zabrániť využívaniu opusteného objektu tribúny neprispôsobivými osobami“.

Altánok alebo šatne?

Od septembra má mesto k dispozícii projektovú dokumentáciu. Objednalo ju vlani vo februári.

„Ihrisko sa uspôsobí tak, aby sa na ňom dali hrať viaceré druhy športov, to znamená, že bude univerzálnejšie zamerané,“ povedal aktuálne viceprimátor Peter Mezei.

Okolo ihriska má vzniknúť atraktívny verejný priestor so zeleňou a lavičkami. „Projekt zahŕňa aj objekt altánku, ktorý je naprojektovaný tak, aby v jeho časti mohlo byť umožnené prezliekanie, ráta sa tu aj s hygienickým zázemím pre športovcov,“ reagovala radnica, keď sme sa spýtali na šatne.

Upresnila, že „návrh riešenia dobudovania objektu na šatne“ je v stupni architektonickej štúdie.

Povolenie majú, peniaze nie