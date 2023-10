Ak by rozhodoval Nitriansky kraj, tri strany by sa do parlamentu nedostali

Poslancami sa stanú aj nitriansky župan a jeho zástupkyňa.

NITRA. Ak by o výsledkoch volieb rozhodoval len Nitriansky kraj, KDH, SNS ani SaS by sa do NR SR nedostali.

Smer by získal ešte viac (25,31 percent), PS a Hlas by mali nad 14 percent, Oľano a priatelia 7,47. No predovšetkým by výrazne uspela Szovetség (13,9).

Na celoslovenskej úrovni získal Smer takmer 23 percent hlasov. Druhé PS má necelých 18 percent, Hlas je tretí (14,7). Do Národnej rady sa dostali aj Oľano a priatelia (8,89), KDH (6,82), SaS (6,32) a SNS (5,62).

Republika skončila pred bránami parlamentu (4,75). Ešte menej dostala Szovetség - Aliancia (4,38). Ostatné strany majú pod tri percentá.

Nitriansky okres v podstate kopíruje celoslovenské výsledky, len čísla pre jednotlivé strany sú iné. Smer prekročil 27,6 percenta, PS získala 18,2, Hlas 16,34, Oľano a priatelia 6,72, SaS 6,72. KDH má len 5,36 a SNS 5,08.

Republika, ktorá ako jediná mala počas volebnej noci centrálu v meste Nitre, by sa nedostala do parlamentu ani v Nitrianskom okrese (4,97). Milan Uhrík pre médiá povedal, že voliči zachraňovali SNS.

