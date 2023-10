Oprava cesty skomplikuje dopravu pod Zoborom

NITRA. Dlho avizované dopravné obmedzenie pod Zoborom začne platiť už 3. októbra. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

Župa dá opraviť cestu III/1661 na Dobšinského ulici, v úseku od okružnej križovatky Zobor po miestnu cestu Pánska dolina. Pôvodne sa mali práce robiť už počas prázdnin. Potom nás na komunikačnom odbore župného úradu opakovane informovali, že sa začnú 25. septembra.

„V termíne od 3. 10. do 6. 10. denne od 8.30 do 16.30 hodiny bude oprava vykonávaná v jednom jazdnom pruhu s premávkou vedenou striedavo vo voľnom jazdnom pruhu,“ píše polícia.

