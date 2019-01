Sledujte stretnutie so županom Milanom Belicom v Nitre online

Osem krajov, osem županov, osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Pokračujeme v Nitre.

23. jan 2019 o 9:47 redakcia MY Nitrianske noviny

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Týždenníky MY vydavateľstva Petit Press a.s. v spolupráci s komunikačnou agentúrou M KREO pripravili sériu diskusií s vrcholnými predstaviteľmi ôsmich samosprávnych krajov.

Pokračujeme v Nitre v Župnom dome, kde v stredu 23. januára so županom Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanom Belicom debatuje pätica diskusných partnerov.

Diskusiu moderuje šéfredaktorka týždenníka MY Nitrianske noviny, Miriam Hojčušová.

Témy stretnutia so županom v Nitre

- Vízia života a priority v kraji

- Rozvoj dopravy

- Ľudské zdroje v regióne

- Duálne vzdelávanie

Minúta po minúte zo Stretnutia so županom

11:30 Žiadostí do Jaguaru prišlo veľa. Podľa Remenárovej je dôležitá komunikácia s potencionálnymi zamestnancami. 2. februára bude mať Jaguár v nákupnom centre v meste prezentáciu pracovných príležitostí. Väčšina zamestnancov sú ženy.

Remenárová zdôraznila, že Jaguar je zapojený aj do duálneho vzdelávania."Duálne vzdelávanie nie je jednoduchý systém, ale dôležité je, že funguje," povedala.

11:25 Diskutujúci uzavreli tému dopravy a presunuli sa k téme ľudských zdrojov a duálnemu vzdelávaniu. Moderátorka sa pýta diskutujúcich či v ich sférach „nechýbajú ľudia“ . Jaguar Land Rover aktuálne hľadá stovky ľudí. Som presvedečená, že máme šikovných ľudí, je to len otázka aké ponuky dostanú, zdôraznila Miroslava Remenárová z Jaguaru. Podľa nej je to komplexná téma. V Jaguari v súčasnosti pracuje viac ako 1500 zamesancov, Viac ako 98 percent z nich je zo Slovenska," povedala.

11:22 "Doprava v našom kraji je v kríze a už dnes kolabuje," povedal Karol Borik. "Tento problém by mal byť prioritou nielen na úrovni kraja, ale štátu," uzavrel prednosta nitrianskeho okresného úradu tému dopravy.

11:20 "Integrovaná doprava potrebuje okrem technických aj právne riešenia," zdôraznil župan Belica. Bratislava má podľa neho výhodu, že v nej je na malom priestore veľké množstvo ľudí. Vďaka tomu sa tam lepšie rieši integrovaná doprava. "Dnes sa tvoria projekty, ktoré budú definovať budúcnosť dopravy a aké potenciálne ďalšie zdroje z eurofondov by mohli podporiť jej rozvoj," upozornil László Ivan zo spoločnosti Arriva Slovensko.

11:15 "Nové Zámky sú jeden z dvoch najväčších železničných uzlov na Slovensku," povedal Filip Hlubocký. Ak všetky procesy pôjdú dobre, ešte tento rok chce železničná spoločnosť začať so stavbou veľkého centra údržby vlakov v meste.

11:13 László Ivan hovorí o projekte integrovaného prestupného bodu v Nových Zámkoch. Mal by tam vzniknúť prestupný uzol medzi vlakmi a autobusmi spolu s parkoviskom pre autá. "V Nových Zámkoch nie je autobusová stanica. Je nutné, aby sa tento projekt realizoval" povedal šéf Arrivy. Projekt by mal stáť okolo päť a pol milióna eur, z toho 3,2 milióna by malo ísť z eurofondov. "Na budúci týždeň bude končiť verejné obstarávanie," povedal László Ivan.

Miroslava Remenárová a Filip Hlubocký. (zdroj: DC)

11:05 Prednosta okresného úradu v Nitre pripomenul, že tento rok by sa mal otvoriť nový most cez Dunaj v Komárne. "Ťažká doprava pôjde do Komárna a potom na Nové Zámky, ktoré skolabujú ako prvé, lebo kolabujú už dnes," povedal. Podľa jeho slov by sa mala začať príprava výstavby obchvatu Šale, postupuje aj príprava obchvatu Komárna. "Nakoniec všetka doprava skončí v Nitre," varoval.

11:00 "Nitra je jediné krajské mesto, ktoré nemá elektrifikovanú trať," zdôraznil župan Milan Belica. Už roky sa podľa neho o tomto probléme diskutuje, ale štát nič nerieši. Trať do Trnovca nad Váhom by podľa neho stále okolo 190 miliónov eur, čo je akceptovateľné. "Ekonomicky by to pomohlo celému regiónu," povedal.

10:56 Od 2. januára sa znova otvorila osobná doprava na trati Šahy-Zvolen. Podľa Filipa Hlubockého sú vlaky obsadené z dvoch tretín. "Sme odporcovia toho, aby sa rušili trate. Keď vytrháte koľajnice, už nikdy ich tam nepostavíte," povedal. Nitre by podľa neho okrem novej želenice do Trnovca nad Váhom pomohla obnova trate do Kozároviec. "Dalo by sa to postaviť za veľmi lacno," povedal riaditeľ ŽSSK s tým, že samotná stavba by mohla trvať rok až dva.

10:50 "Ako je v kraji rozbehnutá integrovaná doprava?" pýta sa moderátorka. "Roky nám chýba vlakové prepojenie na Šaľu," pripomenul primátor Hattas, ktorý musí z diskusie odísť na zasadnutie mestského zastupiteľstva. "Za posledných 35 rokov sme nepostavili ani kilometer novej želenice," povedal Filib Hlubocký zo ŽSSK.

Pripomenul však, že sa končí štúdia trate z Nitry na Trnovec nad Váhom. Trať podľa neho bude návratná. Celý úsek má byť dvojkoľajný a elektrifikovaný. Cestu do Bratislavy má zrýchliť dvojnásobne.

10:46 Centálna mestská zóna má byť podľa primátora obsúžená najmä autobusmi či bicyklami. Mesto má podľa neho orzbehnuté akcie na podporu cyklistickej infraštruktúry. László Ivan doplnil, že dopravu vnímajú ako komplex statickej a dynamickej dopravy. "Na spôsob ako sa budujú parkoviská sa treba pozrieť širším pohľadom, nielen z pohľadu centra Nitry." Problémom podľa neho je, že v meste parkuje veľa áut ľudí, ktorí nie sú z Nitry. Mesto by pomohli odbremeniť P+R parkoviská na okrajoch, k čomu je však treba dobrú MHD.

Hostia stretnutia so županom. (zdroj: Dominika Cunevová)

10:40 Marek Hattas obhajuje ideu pešej zóny pre cyklistov. "Treba sa rozprávať s komunitami, ktoré pešiu zónu používajú. Musíme sa porozprávať napríklad aj s Úniou nevidiacich. A v krajskom meste nemôžeme ignorovať krajský dopravný inšpektorát.

"V Nitre podľa primátora treba zaviesť novú parkovaciu politiku, čo tiež nejde bez spolupráce s dopravným inšpektorátom. Zásadnou vecou je podľa neho rezidenčné parkovanie. Mesto hľadá hlavného dopravného inžiniera. "Chceme prebrať politiku, ktorá je veľmi podobná tomu, čo majú v Trenčíne," povedal Marek Hattas. Ľuďom podľa neho treba vysvetliť, že buď sa im vezme zeleň, alebo budú parkovať 100 metrov od domu.

10:36 László Ivan zo spoločnosti Arriva Slovakia vysvetľuje, prečo vozový park MHD v Nitre starne. Optimálny priemerný vek autobusov je podľa neho okolo osem rokov, v súčasnosti je to 12 rokov. Pokiaľ nie sú dohodnuté podmienky a jasná koncepcia čo bude s MHD v Nitre je zbytočné do vozového parku investovať.

10:33 Diskutuje sa na tému doprava. "Ako to vyriešiť, keď Univerzitný most nebude fungovať. Neskolabuje doprava v Nitre?" pýta sa moderátorka. Odpovedá jej primátor Marek Hattas. Dôležité je podľa neho odkomunikovať alternatívy riešenia. "Most bude zavretý v oboch smeroch možno dva týždne. Musíme porozmýšľať, či tam v spolupráci s armádou dáme dočasný most," povedal. Ďalšími prioritami v doprave v Nitre je podľa primátora nové verejné obstarávanie na dopravcu, keďže zmluva s Arrivou končí. Vedenie mesta diskutuje o probléme s mestami, ktoré riešia podobný problém.

10:29 Podľa župana Belicu je problém s personálom, ktorý zabezpečuje sociálne služby. Investovať doň podľa župana Belicu dôležitejšie ako dávať peniaze na budovy, kde prebieha sociálna starostlivosť.

10:27 Miriam Hojčušová sa pýta na 12 priorít koncepcie sociálnych služieb. Pripomenula, že v kraji chýbajú zariadenia sociálnych služieb. "Chceme robiť terénnu prácu," povedal župan Belica. "Jedna z možností ako zvyšovať kapacitu DSS sú nevyužité školské internáty," dodal. Kraj podľa neho má ideu veľkého opakovaného projektu na pomoc ľuďom s postihnutím v rámci deinštitunalizácie sociálnej starostlivosti. Mal by sa financovať z eurofondov aj prostriedkov kraja.

Milan Belica hovorí o rozvoji sociálnych služieb v regióne. (zdroj: Dominika Cunevová)

10: 22 Už šesť rokov hospodári kraj s výrazným prebytkom. "Interpretuje sa to tak, že neinvestujete, ušetríte. Nie je to tak," povedal nitriansky župan. "Verejné obstarávanie sme zrušili, lebo sa nám nepozdávala efektívnosť tohto procesu," povedal. Úspora sa podľa neho dá lepšie dosiahnuť diskusiou. "To je gro úspor, ktoré dosahujeme už niekoľko rokov," dodal.

10:20 Podľa Milana Belicu INEKO nehodnotí dôležitý ukazovateľ, a to je nárast majetku. "Ten nám vypovie aj o otázkach efektívneho vykladania prostriedkov, ktoré má kraj v rozpočte," dodal. Nitriansky kraj mal v roku 2017 majetok v hodnote 335 miliónov eur.

10:19 "Kraj ročne disponuje zdrojmi vo výške 251 miliónov eur," hovorí župan Belica. V roku 2013 bola hodnota majetku župy 310 miliónov eur. V roku 2017 to bolo už 335 miliónnov eur.

10:15 "Treba si uvedomiť, že by sme mali skôr hovoriť o kvalite života v kraji a o ekonomických možnostiach kraja," povedal župan Belica. "Bez zdravej ekonomiky nie je žiadnej sociálnej politiky," dodal.

10:11 Diskusiu otvára šéfredaktorka MY Nitrianske noviny Miriam Hojčušová, ktorá privítala vzácnych hostí. Avizovala, že na záver stretnutia bude diskusia. Ako prvý dostal slovo nitriansky župan Milan Belica.

10:09 Stretnutie otvára riaditeľ divízie MY Milan Mokráň.

10:06 Diskusia každú chvíľu začne. Diskutujúci sa usádzajú.

Prichádza primátor Nitry, Marek Hattas. (zdroj: DC)

9:55 Sála sa zapĺňa, hostia sa schádzajú. Dnes bude diskutovať Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, nitriansky primátor Marek Hattas, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Slovakia László Ivan, generálny riaditeľ ŽSSK Filip Hlubocký, ďalej Miroslava Remenárová, Corporate Affairs Manager Jaguar Land Rover Slovakia a prednosta Okresného úradu v Nitre Karol Borik.

9.45 Milí čitatelia, o 15 minút začína diskusia so županom Milanom Belicom. Spolu so vzácnymi hosťami budeme diskutovať na témy: Vízia života a priority v kraji, Rozvoj dopravy, Ľudské zdroje v regióne a Duálne vzdelávanie.

- Diskusia sa začne v stredu 23.1. od 10:00 v Župnom dome v Nitre

Hostia stretnutia so županom v Nitre

Milan Belica – predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Marek Hattas – primátor mesta Nitra

László Ivan – generálny riaditeľ, Arriva Slovensko

Filip Hlubocký – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Železničná spoločnosť Slovensko

Miroslava Remenárová – Corporate Affairs Manager Jaguar Land Rover Slovakia

Karol Borik – prednosta Okresného úradu v Nitre