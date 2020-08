Nasledujúce dni v Nitre okrem hodov spestrí mnoho podujatí

Víkend sa bude niesť v znamení hudby, filmov, párty, ale i charitatívnosti.

13. aug 2020 o 17:09 Dominika Cunevová

NITRA. Nadchádzajúce dni v Nitre budú opäť pomerne pestré. Okrem Nitrianskych hodov a dožiniek sa môžu návštevníci a obyvatelia Nitry tešiť na množstvo dobrej zábavy, no zároveň budú mať možnosť pomôcť aj dobrej veci.

Víkendovú náladu v ľuďoch vo štvrtok klasicky prebudí koncert v Music a Cafe, tentokrát sa na ňom predstaví kapela Somebody. Kto by nemal náladu na hudbu, môže ísť na film Vlastníci do Hideparku.

Pokojný piatok zažijete na akustickom koncerte skupiny Lillyem v Trafačke.

Opačnú atmosféru zažijete v Tullum Bare na Oldies party, kde publikum vyhecuje Dominika Titková & Friends, ktorú dokonale doplnia retro tanečnice, vás čaká výborná zábava, vynikajúce hudobné výkony a jedinečná atmosféra. Počas večera je vyhlásený aj dresscode v retro štýle a dva najlepšie outfity budú ocenené.

V Hoteli Capital sa zase môžete odviazať na Open Air Techno Party & Laser Show s DJ Matthew.

Na svoje si prídu aj milovníci vojnovej tematiky vo filmoch. Na Amfiteátri za kostolom sv. Gorazda na Klokočine konkrétne filmom 1917, v Gotickej priekope na Nitrianskom hrade zase životopisným dokumentom Storočie Miroslava Zikmunda.

Sobotu by ste mali odštartovať Behom pre Viktóriu v Mestskom parku na Sihoti. Viki je dievčatko, ktoré trpí Rettovým syndrómom. Je to závažné neurovývinové ochorenie postihujúce centrálny nervový systém. Toto zriedkavé ochorenie postihuje prevažne ženy 1:10000. Postihnutie sa prejavuje v poruche funkcií, ktoré zahŕňajú pohyb, reč, žuvanie, prehĺtanie, učenie, zmyslové vnímanie, prejavy nálady, dýchanie, srdcovú činnosť a trávenie. Je nutná 24 hodinová starostlivosť.

Cieľom charitatívneho behu je vyzbierať dosť financií na delfínoterapiu, ktorá by jej mala výrazne pomôcť. Akcia začína od ôsmej ráno. Podporiť však malú Viki môžu aj tí, ktorým beh veľmi nevraví.

Od rána tiež bude v neďalekom Hideparku prebiehať slávny festival FLAAM. Tento rok na ňom vystúpia Tuzex Orchestra (SK/HU), Imre Kiss (HU), Tasya (RU), Exhausted Modern (CZ), NCOL (CZ), Still Sparkling (SK), Italo Mario Italo (SK).

Od obeda sa tiež bude variť guláš v Párovských Hájoch a opekačka večer vypukne aj v rámci podujatia Chrenovské letné kino pri Starej kotolni. O 17.00 h čaká deti Divadielko Maťo "Čoko-príbeh". O 18.15 h príde známe zoskupenie Campana Batucada, ktoré predvedie bubnovú show a workshop pre veľkých i malých. Neskôr čaká prítomných premietanie filmu Dr. Dolittle.

Talentovaný nitrančan Kristián Révay zase spríjemní večer v podniku Paletka. Unikátny hudobný projekt mladej talentovanej speváčky Vanessy Šarközi vás čaká v Music a Cafe. Spolu s virtuóznym klaviristom Milošom Biharym vytvárajú netradičné prevedenie cigánskych skladieb v modernom jazzovom šate.

Víkend v nedeľu večer uzavrie koncert speváka a skladateľa z Londýna, ktorý bol súčasťou BBC The Voice, Nadeem Leigh.