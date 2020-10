Minúta po minúte: Drive-in odberné miesto pri futbalovom štadióne v Nitre je zrušené

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v okresoch Nitrianskeho kraja.

31. okt 2020 o 7:02 Anton Hrachovský, Patrícia Jeseňová, Miriam Hojčušová, Peter Fedor, Dominika Cunevová, Jaroslav Šupa, Ivan Porubský, Jana Némethová, Roman Guliš

Celoplošné testovanie v okresoch Nitra, Nové Zámky, Levice, Topoľčany, Šaľa, Zlaté Moravce a Komárno (minúta po minúte)

9:33 Nitra - Situácia na drive-in odbernom mieste na Agrokomplexe je zúfalá. Policajti riadia dopravu už pri Centro Nitra. Vodičom niektorí radia, aby radšej využili odberné miesta v okolitých obciach.

9:31 Nitra - O 9.30 čaká na odbernom mieste ZŠ Tulipánová 160 ľudí, hlási náš kolega.

9:25 h Topoľčany - Najviac ľudí momentálne čaká pri futbalovom štadióne a na Námestí M. R. Štefánika (+foto v galérii). Na ostatných miestach v Topoľčanoch sú rady o niečo menšie, zdravotníci stíhajú všetko priebežne vybavovať.

9:18 h Nitra - ZŠ Nábrežie mládeže a Stavebné učilište úplne v pohode, hlási na sociálnej sieti Zuzana z Nitry.

9:10 h Levice - Odberové miesta v CK Junior v Leviciach nie sú otvorené. Ako informoval primátor Ján Krtík na sociálnej sieti, musia byť pretestovaní zdravotníci. "Na 6. ZŠ otvoria do polhodiny aj štvrté odberné miesto," doplnil.

9:05 Levice - V niektorých menších obciach Levického okresu sa testovať nebude. Pre nedostatok zdravotníkov v nich nevytvorili odberové miesta. Ich obyvatelia budú musieť cestovať do zväčša susedných dedín. Týkať by sa to malo dvadsiatky obcí.

9:01 Nitra - "Nestojte na Tr. Andreja Hlinku a Schurmannovej ulici," vyzýva nitrianska radnica vidičov. Drive-in Agrokomplex hlási plné stavy. Nevyužívajte ich už. Odparkujte a choďte pešo do najbližšieho odberného miesta.

8:31 Nitra - "Preplnené, nechoďte" píše sa pri drive-in odberovom mieste na Agrokomplexe. Mesto na sociálnej sieti priebežne informuje o stave na odberových miestach. Na viacerých čaká odhadom až štyristo ľudí.

8:11 Nitra - Drive in odberové miesto pri futbalovom štadióne je aktuálne zrušené. Potvrdili to na radnici. Zatiaľ nie je jasné, či ho počas dňa spustia.

8:00 Topoľčany - Otvorilo sa všetkých 24 odberových miest. Najdlhšie rady sú zatiaľ pri ZŠ Tribečská, kúpalisku a pri futbalovom štadióne. Po prvej hodine odberov zatiaľ občania príliš odporúčanie nechať sa testovať podľa začiatočného písmena v priezvisku nezohľadňujú. Aj to je jeden z hlavných dôvodov dlhých radov.

7:45 Nitra - Rady sú aj pred ZŠ Škultétyho či ZŠ Benkova v Nitre. Smerom k odbernému miestu na Agrokomplexe sa kolóna áut tiahne už od Triedy Andreja Hlinku. Mnohí čakajúci ľudia zverejňujú svoje fotky na sociálnych sieťach.

7:29 Nové Zámky - S oneskorením sa spustilo testovanie na odbernom mieste v telocvični na ZŠ Hradná. Hlási to viacero zdrojov čakajúcich v rade.

7:37 Nitra - Lekárka, ktorá mala pôsobiť na jednom odbernom mieste v Nitre, odišla. Zavolali ju k operácii do nemocnice. "Ľudia čakajú a veria, že niekto pride," hlási nám zdroj.

7:31 Nitra - "Rozbehla sa nám väčšina odberných miest," hlási nitriansky primátor Marek Hattas. Upozorňuje, že drive-in odberné miesta sú úplne plné: "Pokiaľ môžete, odporúčam ísť peši." Potvrdil, že na odberných miestach sa tvoria rady, je problém s parkovaním.

7:16 Nové Zámky - Pred odbernými miestami sa už v predstihu tvorili dlhé rady.

7:13 Nové Zámky - Aj vďaka výpomoci 22 maďarských vojenských zdravotníkov hlásil okres Nové Zámky v piatok pred polnocou stavy zdravotníkov naplnené na sto percent. Maďarskí zdravotníci majú pomáhať na odberných miestach v Nových Zámkoch, Gbelciach a Sikeničke. Pomáhať majú v sobotu aj v nedeľu.

7:11 Nitra - Už o 6.30 hodine bolo pri telocvični ZŠ Tulipánová viac ako 50 ľudí v rade, hlási náš spolupracovník. Hovorí, že o 8. hodine má prísť sestrička: "Najskôr to vyzeralo, že nepríde nikto."

7:02 Nitra - Tri odberné miesta v Nitre sú drive-in: na Agrokomplexe, pri futbalovom štadióne a pri Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. „Ľudia budú čakať v aute, až kým sa nedostanú na rad, potom musia vystúpiť kvôli legitimácii a testovaniu. Na vyhodnotenie môžu čakať v aute,“ povedal prednosta radnice Martin Horák.

7:01 Močenok - Testovanie v Močenku prebieha na troch odberných miestach v okolí športovej haly (dve v interiéri, jedno v exteriéri).

Situáciu v radoch si môžu obyvatelia obce pozrieť prostredníctvom online web kamery na stránke obce (tu). Obraz sa obnovuje každých 30 sekúnd.

7:00 Nitra - Testovanie sa začalo. "Zdravotníkmi máme pokryté všetky odberné miesta," oznámil v piatok v noci primátor Nitry Marek Hattas a vyzval ľudí, aby prišli. Avizoval, že mesto bude na internete každú hodinu informovať, ako to vyzerá na odberných miestach.

V niektorých obciach sa bude testovať len v sobotu, v niektorých len v nedeľu. V okrese Nitra je takýchto dedín pätnásť.

Ako prebieha antigénový test?

Testovania prebieha od soboty do nedele. Odberné miesta sú otvorené v čase 7:00 do 22:00. Prestávky sú naplánované od 12:00 do 12.30 a od 18:00 do 18.30. Sú určené na oddych personálu a dezinfekciu miestností.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov. Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Následne sa treba preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia a vypísať formulár potrebný na registráciu.

Po registrácii každý dostane pridelené číslo. Zdravotník následne odoberie vzorku z nosohltana, testovaný počká na výsledky vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.

