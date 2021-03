Nemci vracajú úder: Veľké stanovisko o praktikách v FC Nitra

Stanovisko nemeckých investorov (25. marec 2021)

V posledných dňoch sme obdržali viacero informácií o tom, že nový generálny manažér nás očierňuje pred ľuďmi alebo prostredníctvom Facebooku. Radi by sme to nasledovne zareagovali:

Odstúpili sme od starej dohody, lebo bola stále viac porušovaná predávajúcou stranou. Vrcholom bolo zvolenie pána Martina Peška za predsedu predstavenstva a jeho ustanovenie za generálneho manažéra. Od pána Peška sme sa odstrihli pre jeho pochybné obchodné praktiky a v tejto súvislosti sme na neho podali aj podnet (konanie je otvorené, nemôžeme poskytnúť detailnejšie informácie). Vymenovanie pána Peška je len ďalším dielom skladačky, ktorá vytvára stále jasnejší obraz, že záujem predať akcie FC Nitra a. s. bol zrejme od začiatku myslený inak ako úprimný a seriózny obchod.

V zmluve o predaji sme sa dohodli, že všetky rozhodovacie právomoci získame okamihom podpisu zmluvy. Navyše, uvedené bolo zdupľované všeobecnou plnou mocou od predstavenstva, podpísanou pred notárom. Napriek tomu bolo toto systematicky porušované a naša všeobecná plná moc obmedzovaná predávajúcou stranou, napríklad udelením generálnej plnej moci pánovi Peškovi vo vzťahu k SFZ.

Tá súvisela zrejme s tým, že sme sa rozhodli odovzdať zodpovednosť za licenčné konanie pani Karovej, keďže neprišlo k naplneniu dohôd ani valným zhromaždením 15. 2., ani následnými jednaniami, staré dlhy ohrozujúce licenciu sa neznižovali a čas pre dodanie licenčnej dokumentácie sa skracoval. So spôsobmi, akým chceli preukazovať splnenie licenčných kritérií (napr. pokuty hráčom, kauza FIFPro) sme dôrazne nesúhlasili a nechceli sa pod ne podpisovať. Ľudia p. Karovej však svoj prístup nezmenili a v mene klubu konali spôsobom, s ktorým sme nesúhlasili (čomu sa nedalo zabrániť, keďže boli oficiálnymi predstaviteľmi klubu, hoci plnú moc sme mali aj my). Síce sa nám to nepáčilo, nechceli sme však licenciu ohroziť my – preto sme im zodpovednosť za licenčné konanie odovzdali v čase, kedy ešte mali dostatočný časový priestor licenčné konanie absolvovať. Keby boli dodržiavané dohody, mohlo byť o tomto čase už hotovo.

Odovzdali sme iba zodpovednosť za licenčné konanie – nič viac, a nič menej – čo sme komunikovali predstavenstvu zároveň so Slovenským futbalovým zväzom dňa 2. 3. 2021. Je preto nepochopiteľné 18. 3. čítať na oficiálnej stránke klubu, že licenčné konanie začalo 15. 3., keď 15. 3. skôr končilo, a v tomto dátume boli už 13 dní za licenčné konanie zodpovední p. Karová, resp. p. Peško. A čítať, že my sme niečo nesplnili – keď licenčné konanie je od jeho prijatia plne a bez obmedzenia v rukách p. Karovej a p. Peška. Zároveň sa nikto nemôže tváriť, že 2. 3. informovaný nebol, keďže p. Karová písomne reagovala.

Každopádne, nič z vyššie uvedeného nenútilo ani neoprávňovalo p. Karovú a jej zástupcov k ďalším dvom zásadným krokom: aby nám vzali prístup do systému SFZ (ISSF) a aby nás úplne odrezali od elektronickej komunikácie klubu (stalo sa v dňoch 4. – 7. 3. a platí dodnes). Ako môže od Vás niekto očakávať prevádzkovanie klubu, keď Vás sám odreže od komunikácie?

V zmluve sme boli ubezpečení, že všetky záväzky a dlhy, ktoré by mohli ohroziť existenciu klubu alebo licenciu, budú vyrovnané do 31. januára 2021. Kým sme od zmluvy odstúpili, 18. 3. 2021, nestalo sa tak.

Riadenie klubu sme prevzali v januári za extrémne náročných podmienok. Do 18. 3. 2021, kedy sme zmluvu vypovedali, boli všetky bankové účty zablokované z dôvodu exekúcie (starých dlhov). To samozrejme ovplyvňuje aj aktuálne príjmy, napríklad ako pravidelné členské poplatky od rodičov. Boli sme schopní iba zabezpečovať bežné denné operácie prostredníctvom našich nemeckých bankových účtov. Zatiaľ čo všetok príjem získavala strana predávajúceho a napríklad aj takýmto spôsobom znižovala staré záväzky.

Pre vyriešenie týchto problémov sme rodine Karovcov navrhli, že prevezmeme dlh. Naša ponuka bola prekvapujúco odmietnutá. Aj keď našu dohodu porušovali, rodina naďalej trvala na tom, aby sme v dohodnutom termíne (31. 3.) zaplatili prvú splátku. Myšlienka, že práve z týchto peňazí sa majú vyrovnať dlhy, ktoré dnes už nemali existovať, je pekná – ale máme pochybnosti, či by bola takto aj realizovaná.

Nanešťastie, teraz máme dojem, že od začiatku nešlo o seriózny obchod. Ak rokovania medzi nami a rodinou Karovcov zlyhajú, predpokladáme, že čoskoro sa opäť objaví ďalší kupec „na holenie“. Nekonečný príbeh.

Môžeme len ubezpečiť, že naše zámery sú absolútne vážne a že chceme stabilizovať klub. Mládežnícka akadémia, infraštruktúra, mesto a, samozrejme, A-tím a všetci zamestnanci klubu majú neuveriteľný potenciál. Každý si zaslúži vážnosť a dôveru. Pozitívna budúcnosť sa dá vytvoriť jedine spoločne a nie na základe osobných záujmov jednotlivcov.

Opäť by sme sa chceli výslovne dištancovať od osoby Martina Peška. Praktiky, ktoré používa v práci, a jeho správanie voči hráčom, zamestnancom a médiám je pre nás neakceptovateľné. Verejná diskreditácia zamestnanca klubu je absolútne neakceptovateľná. Aj pripisovanie viny novinárom, ktorí len sprostredkúvajú, ako sa veci skutočne majú.

O pokutách pre hráčov, aj keď mesiace nemali výplaty, už FIFPro povedala všetko. Hovoríme o ľuďoch, ktorí klubu denne odovzdávajú maximum a často sa jedná o ľudí, ktorí musia z týchto výplat živiť rodiny aj v čase covidu-19.

Budeme pokračovať v boji s absolútnym odhodlaním prevziať klub, aby sme ho stabilizovali. Potrebujeme však k tomu aj vašu podporu.

K stanovisku FC Nitra z 23. marca 2021 chceme povedať, že je absolútne nepravdivé.

Dobré meno klubu je poškodzované tým, keď sú zamestnanci a externí pracovníci zastrašovaní a tlačení do toho, aby sa vzdali celých alebo časti svojich nárokov – lebo v opačnom prípade riskujú trestnoprávne či iné následky. S hráčmi (viď kauza FIFPro) je to presne o tomto.

Je hanebné, ako sa s ľuďmi zaobchádza. Ako píše FIFPro, skutočne ide o porušovanie ľudských práv.

Klub nemôže mať dobré meno, ak sa proti hlavnému akcionárovi a jeho spoločnostiam vedie niekoľko exekúcií. To isté platí o generálnom manažérovi a predsedovi predstavenstva. Najvyšší orgán futbalového klubu má problémy s peniazmi a zákonom. Európsky unikát.

Páni Benčík a Ivan boli od začiatku tu, aby nám pomohli v stabilizácii klubu. Na rozdiel od vyššie spomenutých ľudí nebolo ich najvyššou prioritou to, čo by mohli zarobiť. Pomohli nám na dobré slovo a dodnes bez akejkoľvek odmeny. Mali dostať oficiálne pozície a zmluvy po tom, ako nám budú prevedené akcie. To sa nikdy nestalo. FC Nitra je obom srdcu blízky. Vložili sa do toho celí a boli tu pre klub 24 hodín denne. V klube pôsobili na základe plnej moci od nás, ktorí sme zase mali plnú moc od predstavenstva. Nevieme o tom, že by svoje kompetencie niekedy prekročili, no od 19. 3. 2021 nemajú v klube na základe čoho pôsobiť, ani nepôsobia (valným zhromaždením skončila naša plná moc a odstúpenie od zmluvy bolo druhej strane doručené 19. 3). Preto ich ani nebolo potrebné vyhadzovať, a preto dnes ani nemajú ako pomôcť, hoci sa práve na nich (nie náhodou) s nádejou či v zúfalstve obracajú.

Mzdy hráčov, vrátane deviatich nových hráčov, boli vyplácané z našich nemeckých účtov. Prečo? Lebo všetky klubové účty boli zablokované. Na účtoch bola exekúcia. Napriek prísľubu ich pani Karová nevyriešila. Pravdepodobne to bolo nemožné, keď sama má „na krku“ ďalšie exekúcie. Jedno musíme objasniť: klub mal nárok na vratku DPH v januári. Žiaľbohu, tieto peniaze sa nemohli použiť na započítanie s daňami za mzdy, keďže ich „zhltli“ záväzky voči daňovému úradu za rok 2020. Aj keby sme teraz zaplatili dane a odvody za január, tieto peniaze by úrady zaúčtovali ako úhradu tých najstarších dlhov a v skutočnosti by január aj naďalej vyzeral ako nezaplatený. Aby vyzeral ako zaplatený, museli by sme najskôr zaplatiť všetky záväzky voči daňovému úradu, sociálnym a zdravotným poisťovniam z minulosti, čo však bolo zmluvne garantované pani Karovou.

Tréneri Ščasný a Durkáč nami nikdy neboli oklamaní. Pán Ščasný 23. januára 2021 v rozhovore pre sport.aktuality.sk povedal, že sme nepodpísali žiadne zmluvy. Ale to nebolo na nás. Pán Ščasný dostal návrh zmluvy, ktorý nepodpísal. Taktiež pán Durkáč. Preto tu nevidíme žiadny problém. A vťahovanie týchto dvoch ľudí do tejto situácie je pre nás skutočné otázne a taktiež poškodzujúce pre obe strany. Preto sa toho zdržíme.

Naše odstúpenie od zmluvy bolo doručené tak pani Karovej, ako aj spoločnosti Salangana, s. r. o. dňa 19. marca 2021, čo je jednoducho preukázateľné poštovými doručenkami. K tomu nič viac netreba hovoriť. Takže to bolo známe obom stranám, a to 19. 3. 2021.

A teraz k „neexistujúcej spoločnosti“. Založili sme komanditnú spoločnosť, ktorá v čase podpísania zmluvy nebola zaregistrovaná. Naša zmluva preto obsahovala nasledovné: „Do registrácie HS SPORTS, k. s., Peter Hammer a Nicolai Schwarz sú považovaní za kupujúcich so všetkými právami a povinnosťami.“ Úplne bežná obchodná praktika. Mimochodom, naša spoločnosť je už medzičasom zaregistrovaná. V čase podpisu zmluvy existovala – len nebola ešte zapísaná v Obchodom registri (čo ide aj na vrub pomalšieho vybavovania žiadostí na registri v Bratislave, kde máme sídlo – to je však jedno, podstatné je, že tvrdenie o neexistujúcej spoločnosti je jednoducho nepravdivé).

V snahe nenavyšovať našu škodu sme sa rozhodli prestať uhrádzať ďalšie platby. Čo je úplne legálne a legitímne, ak druhá strana porušuje zmluvu v takomto rozsahu. Toto by mohla zmeniť iba nová dohoda.

Ale, samozrejme, druhá strana sa s nami snaží robiť presne to isté, čo robí mládežníckym trénerom, hráčom a zamestnancom. Zastrašujú nás a vyhrážajú sa pokutami, aby nemuseli platiť škodu, ktorá nám tu vznikla. Predávajúca strana pravdepodobne tiež zabúda, že kúpnu cenu sme síce chceli znížiť na polovicu, ale to preto, že by sme prevzali všetky záväzky, ktoré sa ona predtým zaviazala vyrovnať, ale neurobila tak. Ale to je asi príliš vysoká matematika.

Je nepríjemné, že sa musíme brániť proti takýmto klamstvám, hoci jediná naša starosť by mala byť tím a klub. Diskutujeme tu o úplných nezmysloch, zatiaľ čo klub a tím nemali dva mesiace pokoj na prácu.

Peter Hammer a Nicolai Schwarz