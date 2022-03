Nitra ukazuje návod, ako robiť hokej. Play-off má iba jedno „ale“

Nevyradiť Poprad? To bude prekvapenie.

Oveľa viac o hokeji nájdete v 6-stranovej prílohe aktuálnych MY Nitrianskych novín tlačenej vďaka našim partnerom: AQUAFLOT, TZB Market, Štefan Nagy - RE/MAX, Titrans, STK Žirany.

„A na baráž by si mala dať pozor aj Nitra,“ vyšlo pred sezónou v republikovom denníku a iný prestížny portál ju pasoval na šieste miesto.

Článok pokračuje pod video reklamou

Realita? Do predposledného kola atakovala druhú priečku! Finišovala tretia a prepísala klubovú históriu: gólmi na zápas (3,78) mala druhú najlepšiu základná časť a bodovým priemerom (1,94) piatu.

Preč od čísel – corgoni zase bavili. Krásne akcie sú pravidlo, ale konečne našli balans obrany a útoku. Toľko sa tréner Stavjaňa durdil, že im nevonia obrana, až sa ju naučili. Štrnásť víťazstiev vydreli o gól. A vpredu ich (spolu so Slovanom) strelili najviac. „Nitra má najkvalitnejší útok v súťaži,“ lichotí Martin Hrnčár, kouč štvrťfinálového súpera z Popradu.

Za všetkým hľadaj brankárov. Prvýkrát v extralige rovnocenne točila dvoch a malo to zmysel. Už sa nebála, že ak dá tri góly, dostane dva lacné. Keď nešlo OˈConnorovi, potiahol Honzík. Ak nežiaril OˈConnor, zahviezdil Honzík. Nie náhodou ich šatňa dokopy šesťkrát odmenila zlatou prilbou pre naj Nitrana zápasu. Zaradili sa k extraligovej špičke.

A Buček ju 41 zásahmi absolútne ovládol. Na gól potrebuje iba 3,43 strely, to v NHL nemajú ani McDavid a Pastrňák dokopy. Je predobrazom tímového progresu: kedysi výborný len dopredu, dnes spoľahlivý aj v obrane.

Nitra je panenským ostrovom stability – iné extraligové tímy cez sezónu spravili 150 hráčskych zmien, ona len dve! Slovensku ukazuje návod, ako robiť hokej. Silné negatíva sa hľadajú ťažko, oponenti sa pýtajú, prečo nevie zohnať ešte viac sponzorov, ale vo finále treba uznať tvrdé fakty: v základnej časti použila najmenej cudzincov (6), najviac juniorov (10) a reprezentácii vlani dodala najviac hráčov (9). Udáva trendy, preto by sa názor jej šéfov mal brať vážne.

Zrátané a podčiarknuté – bude prekvapenie, ak vo štvrťfinále nevyradí Poprad, ktorý získal o 26 bodov menej. Nitra to naň vie, lepšie vzájomné zápasy má aj s ďalšími deviatimi extraligistami, vyrovnané iba s Košicami a horšie (jedna výhra, päť prehier) len so Slovanom. Práve superfavorit by corgoňov mohol teoreticky čakať vo finále. Zatiaľ nepredbiehajme.

Je tu iba jedno „ale“. Až teraz zistíme, či najmladší tím extraligy skutočne má na medailu. Vicemajstri z Popradu majú o 556 štartov v play-off viac. Nitra už zbúrala dva mýty – o zlom bránení a zlej fyzickej hre. Na rade je tretí.

Bude to zábava (na ľade), ale bude to ako kedysi (v hľadisku)? – pýtali sme sa v komentári pred sezónou. Prvé klaplo, druhé sa naplno rozhorí v play-off. Tak si to užime!