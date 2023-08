Ako zničiť klub. Štyri dôvody strmhlavého pádu FC Nitra

Konkurz ako pomník prvého profesionálneho klubu v Československu?

NITRA. Vychoval slávnych reprezentantov Moravčíka, Dema či Stocha. Národné tímy kedysi čakali na hráčov spod Zobora, aby spravili dobrý výsledok. Vo federálnej lige bral striebro aj bronz. Hral finále Stredoeurópskeho pohára s Bolognou i Pohár UEFA proti Kolínu nad Rýnom.

Tvoril kultúru najstaršieho mesta v krajine. Návštevy nad 10-tisíc divákov boli absolútne bežné. Ľudia dokonca sedávali na stromoch, aby videli na futbal.

Teraz FC Nitra zazerá na svet takmer už z hrobu. Rakvu mu chystajú státisícové dlhy. A majiteľské rošády, ktoré boli na smiech Slovensku.

Súd na majetok klubu vyhlásil konkurz, ten sa bráni odvolaním na krajský súd, no konkurzná správkyňa už odhlásila áčko i dorast a SFZ vylúčil žiakov i prípravku.

Ako je možné, že 114-ročný klub mizne z mapy? Ponorte sa do detailnej chronológie pádu FC Nitra. MY Nitrianske noviny pomenovali štyri hlavné príčiny.

V 2,7-tisíc slovnom článku sa dočítate: aké záhadné firmy mali prevziať klub,

kto mal kúpiť akcie Magyara a Bödöra a koľko mal dostať bývalý SIS-kár,

ktorý funkcionár mal majetok v konkurze, ktorý sa vyhrážal a ktorým sa zadlžovali firmy,

ako svoje mená bránili Peško a Kara,

či na Nemcoch spáchali trestný čin a ako (osudne?) sa s nimi Nitra popálila,

ktorých sedem talentov Nitra pustila prilacno, ako amatérsky prišla o Kóšu,

kedy mali vzniknúť najväčšie dlhy, kedy prvé voči mestu a odkedy vraj nevznikajú nové,

ako sa hýbal dlh FC Nitra a prečo neuznáva ten 279-tisícový,

aké pokuty spôsobili pád do tretej ligy,

prečo klub nepredal radnici umelé osvetlenie,

aký prvoligový projekt Nitra – Sereď chystalo mesto,

ktorých sedemnásť veriteľov sa prihlásilo do konkurzu,

čo je posledná šanca FC Nitra.

1. Chaotický kolotoč zmien vo vedení klubu

Šesť šéfov za štyri roky. A neoficiálne deväť! Kým v iných akciovkách býva valné zhromaždenie formalitou, v FC Nitra vyrábalo prekvapenia. Odkedy Marián Valenta v auguste 2019 skončil ako predseda predstavenstva, mal až piatich nástupcov. Alebo ôsmich?

Do bezmála osemmesačnej éry Milana Červeňa (tiež šéfa ženského volejbalového klubu) na čele futbalu sa datuje pompézny príchod investorov z Ukrajiny aj ich kontroverzný koniec. Na vstupe v januári 2020 sľubovali Ligu majstrov do piatich rokov. Do marca spod Zobora odišli, neskôr sa vrátili. Manažovali zimnú prestupovú politiku tímu, podľa svojich slov investovali 810-tisíc eur, no klub nikdy nevlastnili. Generálny manažér Jozef Chudý ukazoval na nimi nesplnené podmienky o prevzatí FC. Spor mal končiť na súde, no ostalo ticho.

Nitra sa na jar 2020 v prvej lige zachránila na poslednú chvíľu – až v baráži s Dubnicou. Červeň skončil pre „intrigy v klube“, nasledovník Ladislav Palaky (predtým ani potom nepôsobiaci vo futbale) za udržanie avizoval futbalistom dokopy 20-tisícovú prémiu . K Palakyho oficiálne takmer dvom mesiacom na poste predsedu predstavenstva sa viažu cenné víťazstvá v Žiline, Trnave a nástup formy, ktorá vyvrcholila októbrovým tretím miestom v prvej lige a historickým víťazstvom na Slovane.